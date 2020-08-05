اشتعال مادة نترات الأمونيوم… ما هي الأضرار الصحيّة التي قد تنتج عن ذلك؟

تشير المعلومات الأوليّة الى أنّ انفجار مرفأ بيروت ناتج عن اشتعال كميّة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم. فما هي الأضرار الصحيّة التي قد تنتج عن ذلك؟

قد تكون الغازات المنبعثة من انفجار مادة “نترات الأمونيوم”، والمصطبغة باللون الأصفر، خطيرة في حال تنشقها بشكل كبير، لكنها مع ذلك لا يمكن عدها “غازات سامة” بأي شكل.

تتفاعل “نترات الأمونيوم” على حرارة تبلغ 200 درجة مئوية، لينبعث منها “النيتروجن”، وهي غازات ملوثة تصدر عادة من عوادم السيارات والمصانع بشكل يومي، لكن ما يجعلها أكثر ضرراً -كما في حالة انفجار بيروت اليوم- هو حجم الغازات المنبعث في زمن قصير، الأمر الذي قد يسبب صداعاً أو ضيق نفس أو وجع في الحلق أو سعال، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى تشوهات خلقية أو إلى مشاكل مزمنة كما يجري الترويج بشكل خاطئ.

غاز “النيتروجين” سيتبدد مع الوقت في الهواء، وسيتفاعل مع رطوبة الهواء، ليتحول إلى “حمض النيتريك”، الذي قد يتسبب بأضرار للمزروعات والسيارات، في ما يعرف بالمطر الحمضي.