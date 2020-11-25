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اشكال “الطاقة” والمولّدات…النهاية السعيدة

منذ 5 دقائق
أصحاب المولدات

أصحاب المولدات

المركزية
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بعد اعتراض أصحاب المولّدات الخاصة على قرار إفراغ خزانات مولّداتهم من مادّة المازوت تنفيذا لقرار المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي ، سلكت الاشكالية طريقها الى الحل مع وزارة الطاقة.

وكشف رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة لـ “المركزية” أن “اجتماعاً عقد في وزارة الطاقة جمع أصحاب المولّدات مع فغالي ومستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، وتم حلّ الموضوع، حيث اتفق الطرفان على السماح لكلّ مولّد 500 KVA على دوران 14 ساعة يومياً بتعبئة خزّانه بـ 6000 ليتر من المازوت، وكلّ مولّد 600 KVA على 14 ساعة دوران يمكنه ملء خزّانه بـ 7000 ليتر مازوت”، لافتاً إلى أنه “سيتم السير بهذا الاتفاق، وسيصدر كتاب عن وزارة الطاقة في السياق ينصّ على عدم استدعاء أصحاب المولّدات إلى المخافر لتوقيع تعهدات حول كميات التخزين، ليوزّع على المحافظين”.

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