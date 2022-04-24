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اطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو فلسطين!

25 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 2:06 صباحًا
الحدود الجنوبية

الحدود الجنوبية

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قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة.

يأتي ذلك في أعقاب اشتباكات على مدى الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس مما أثار غضبا عربيا وقلقا دوليا.

وقال الجيش الإسرائيلي على تويتر إنه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال إسرائيل.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد جماعة حزب الله اللبنانية عام 2006.

ودأبت فصائل فلسطينية صغيرة على إطلاق النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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