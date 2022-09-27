اطمئنوا... لا أزمة خبز!

طمأن نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف، ألّا أزمة إنّما فقط هناك نقص في مادة الطحين وفي‌ كميات الخبز لأنّ الطلب في السوق أكبر من العرض ما يسبّب ضغطاً على‌ الأفران‌.

‌وأوضح سيف عبر “صوت كل لبنان”، أنه في ظل الغلاء الحاصل بعد رفع الدعم عن الكثير من‌ المواد، ارتفع الطلب على الخبز العربي الذي لا يزال الطحين الخاص‌ بصناعته مدعوماً‌.

وكان أكد سيف سابقاً أنه “في ظلّ الظروف المعيشية الضاغطة التي يعيشها المواطن اللبناني ارتفع الطلب على الخبز العربي، خصوصاً بعد رفع الدعم عن الطحين لكل أصناف ومشتقات الإنتاج الأخرى لأن سعرها ارتفع، مقارنةً مع سعر الخبز العربي”، لافتاً إلى أن “في المقابل وعند استلام اللجنة الأمنية ملف تسليم الطحين المدعوم وإدارته خفّضت الحصص الموزّعة للأفران ما بين الـ10 والـ 15 في المئة، تبعاً لحجم المؤسسة وقدرتها الإنتاجية وهذا الرقم يوازي حوالي 3000 طن شهرياً”.

بالتالي، لم يعد الإنتاج يغطي الطلب ويشكّل ضغطاً على الأفران ونقصاً في كميات الخبز، فمثلاً بعض الأفران ذات الحصص القليلة باتت تقفل باكراً أو مرّة أسبوعياً أو تخفض الكميات الموزّعة للمحلات التجارية… ما يؤدي إلى هلع في صفوف المواطنين ويزيد الكلفة الإنتاجية لدى الأفران”.