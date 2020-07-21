اعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية

ثورة لبنان
ثورة لبنان

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اعتصم عدد من المحتجين البقاعيين أمام قصر العدل في بيروت، تضامنا وتزامنا مع جلسة استجواب عدد من شبان من البقاع، بشأن أحداث ليلة 12/13 حزيران في وسط بيروت، والذين كانوا موقوفين وتم تركهم لقاء كفالة.

توازياً، نظم محتجون صباحا اعتصاما أمام مؤسسة كهرباء لبنان – دائرة حلبا، إحتجاجا على “التقنين القاسي والإنقطاع الدائم والمتكرر للكهرباء ولإهمال عكار وتهميشها”، في ظل تدابير أمنية مشددة، إتخذتها القوى الأمنية والجيش أمام المؤسسة ومحيطها.

ومنع المحتجون الموظفين من الدخول الى مراكز عملهم وأقفلوا المؤسسة. كما رفعوا الأعلام اللبنانية، مطالبين بتأمين الكهرباء لعكار.

ودعا المحتجون المواطنين للنزول بكثافة من البلدات العكارية كافة، والإنضمام إليهم ليتوجهوا، إلى محطة التوزيع الرئيسية في حلبا، حيث سيعملون على إنارة البلدات العكارية التي تتغذى من محطة حلبا.

في سياق متصل، اعتصم عدد من المحتجين أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في الصيفي، احتجاجا على سوء التغذية الكهربائية وازدياد ساعات التقنين.

ورفع المعتصمون شعارات تطالب وزير الطاقة ريمون غجر، “إما بإيجاد الحلول اللازمة او الاستقالة والرحيل”، وسألوا “أي نهار اثنين حتتحسن الكهربا؟”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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