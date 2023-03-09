اعتصامٌ لأهالي الطلّاب اللبنانيّين في الخارج.. المصارف لم تلتزم بالقانون!

نفّذ أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية وقفة احتجاجيّة في شارع المصارف في طرابلس، وذلك لعدم الالتزام بقانون الدولار الطالبي.

هذا وقد واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” الوقفة الاحتجاجيّة، حيث تلا عضو الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الشيخ جهاد العبد الله بيانًا باسم المعتصمين، لفت خلاله إلى أنّ الأهالي اعتصموا أمام البنوك المتمنعة عن تطبيق الدولار الطالبي بعدما شارف العام الدراسي على الانتهاء، وعدم قدرة ابنائهم على تسديد الأقساط الجامعية لمتابعة الدراسة أو تسديد إيجارات السكن بسبب المماطلة والتسويف الذي تنتهجها البنوك من إصدار الموافقات لبعض الأهالي بذريعة إغلاق البنوك وتوقف العمل.

وطالب إدارة البنوك إصدار الموافقات فورًا للقيام بالتحويلات من دون شروط، مع التأكيد على متابعة الاعتصام خلال الأسابيع المقبلة ولحين تحقيق المطالب، مهددًا بخطوات تصعيدية ما لم يلتزم القيمون بالقرارات الحكومية.