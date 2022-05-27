الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتصام أمام سرايا الهرمل.. وهذه المطالب

27 - مايو - 2022
الهرمل

الهرمل

A A A
طباعة المقال

نفذ موظفون وأساتذة في القطاع العام الذين شاركوا في اليوم الإنتخابي كرؤساء أقلام وكتبة إعتصاما أمام سرايا الهرمل “إحتجاجا على طريقة دفع مستحقاتهم المالية عن عملهم في الإنتخابات النيابية”.

وتلا محمد جعفر بيانا بإسم المعتصمين طالب فيه بـ”دفع اتعاب الانتخابات عبر “OMT” او في مالية القضاء حيث عمل الموظف”.

وأضاف: “نحن 348 موظفا من قضاء الهرمل عانينا الكثير بارسالنا الى الدامور والاقليم حيث المسافات البعيدة، وخصوصا ان معظم الموظفين من الاناث، فوجئنا اليوم بقرار وزارة الداخلية دفع المستحقات في مراكز تسلم صناديق الانتخاب، فإننا نطالبها بعدما أنجحنا لها الانتخابات على رغم معاناتنا وضيق حالنا: بدفع هذه المستحقات عبر OMT او في مركز قضاء عمل الموظف”.

وتابع: “كما ارسلت الداخلية جدول اسماء الموظفين الى كل قضاء، تستطيع ارسال جدول المشاركين في العملية الانتخابية الى الاقضية، او هو اسبداد بالموظف المعدوم”.

وسأل: “هل تخبرنا الداخلية ما هي تكلفة الذهاب من الهرمل الى الشوف؟
– هل تخبرنا الداخلية اذا اوكل بعض الموظفين زميلا لهم بقبض مستحقاتهم فما هو الضمان على الطريق من التشليح؟”.

    المزيد من أخبار لبنان

    صندوق النقد الدولي
    صندوق النقد ينتقد قانون السرية المصرفية.. تشوبه "أوجه قصور رئيسية"
    إضراب
    المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو": مستمرون في الإضراب
    شعار شركة توتال الفرنسية
    توتال لن تحفر بالبلوك رقم تسعة.. إليكم السبب!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    الراحل جورج الراسي وحاتم
    بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها