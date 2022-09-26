الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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اعتصام أمام قصر عدل زحلة احتجاجاً على تأخير البت بمصير موقوف

منذ 12 دقيقة
قصر العدل

قصر العدل

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نظم أهالي بلدة غزة والبقاع الغربي وأقارب الموقوف خالد المجذوب اعتصاماً امام قصر عدل زحلة احتجاجاً على اعتكاف القضاء والتأخير في عقد الجلسات والتحقيقات للبت بمصير ابنهم خالد المجذوب الموقوف منذ ١٤ شهرا، الأمر الذي أدى الى إصابته بمرض التشمع الفيروسي في الكبد.

وكان المجذوب قد تعرض الى مكمن مسلح واطلاق نار بهدف السلب والقتل في ٢٣ آب ٢٠٢١ بينما كان عائدا من عنجر في البقاع الاوسط الى بلدته في غزة قرب معمل السكر في البقاع الغربي، الأمر الذي ادى الى مقتل السورية انعام الطقش، وإصابة زوجته منى المجذوب بجروح، ورفع المشاركون في الاعتصام الإعلام اللبنانية والبرازيلية كون المجذوب مغترب لبناني في البرازيل منذ ٣٥ عاما، ورفع المشاركون شعارات تطالب بإطلاق المجذوب، والقضاء للنظر بالقضايا الإنسانية الملحة والنظر بحالته لأنه يعاني من حالة تليف بالكبد hepatite b.

وألقى امام بلدة غزة الشيخ حسن سعدي، كلمة وجه فيها التحية للقضاة والمحامين العامين وموظفي الدولة الذين يعانون “من أجل بقاء الجمهورية، وعلى ما تبقى من دولة”، وقال: “اليوم جئنا لنذكر بقضية ابننا الصادق الصدوق ابن بلدة غزة، خالد المجذوب الذي يعاني من مرض عضال، مع تمنياتنا بعودة الجسم القضائي وإيجاد اخلاء سبيل لخالد نظراً لوضعه الصحي”.
واكد وقوفه الى جانب قضية القضاء العادلة، مشيرا الى “اننا جئنا للاعتصام بكل سلمية كي نعبر عن وجعنا، ونحن بانتظار عدلكم.”

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