اعتصام تحذيري لعمال وموظفي ومياومي إتحاد بلديات الفيحاء... والسبب؟

نفذ عمال وموظفو ومياومو إتحاد بلديات الفيحاء اعتصاما تحذيريا امام مقر الاتحاد في الميناء بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد ونقيب عمال بلدية الميناء احمد المرسلي وذلك احتجاجا على عدم دفع المساعدات الاجتماعيه والمنح المدرسية والنقل ، كما طالب المعتصمون بزيادة على رواتب المياومين والتي لا تتجاوز 30000 ليرة وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال لم لم التجاوب مطالبهم .

وتحدث احمد ميقاتي باسم عمال وموظفي الاتحاد مشيرا الى انهم “لا يزالون يتقاضون رواتبهم غير المعدلة بفعل التطورات المالية وانه لا بدل نقل ولا مساعدات مدرسية او غير ذلك”، وقال: “إننا ببساطة نسال كيف يمكن للموظف او العامل العيش ببدل ثلاثين ألف ليرة يوميا. وأننا نلفت أيضا الى معضلة توقف بلدية طرابلس عن سداد مستحقاتها وهي بالمليارات ونطالب بحل هذه المعضلة ونتمنى تدخل وزير الداخلية للمساهمة في ايجاد حل لذلك”.

اضاف: “ونحن نسعى من خلال تحركنا للضغط على المعنيين في بلدية طرابلس ووزارة المال ومحافظ الشمال و هذا تحرك تحذيري نرجو أننا لا نضطر الى التصعيد”.

ولفت نقيب عمال بلدية الميناء احمد المرسلي إلى ان “البحث سبق ان جرى في ملف مالية اتحاد بلديات الفيحاء مع معالي وزير الداخلية وقد أبدى اهتماما بالمسألة، ونأمل ان يعود ويدفع هذا الملف لاهميته وتوفير اموال من الصندوق البلدي المستقل ، ونحن نذكر أيضا بواقعنا في بلدية الميناء وعجزنا عن الحصول على مستحقاتنا وتقاضينا اتعابا على اساس الالف وخمسمائة، وكيف لنا ان نستمر؟”.

وتحدث رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد مشيرا الى ان “أزمة إتحاد بلديات الفيحاء بحاجة إلى حل فوري فلا يمكن ان يترك العامل والموظف والمياوم في الاتحاد بدون رواتب وهم عندهم احتياجات ضرورية لا بد لهم من توفيرها، لذلك نذكر بأن تعطيل معاملاتهم المالية ممنوع بل محظر ويكلف المسؤول عنه غاليا لذلك ننادي بتوفير رواتبهم وتحسين أحوالهم فمن في لبنان يقبض اليوم على اساس الالف وخمسمائة ليرة”.

وقال: “لأننا نحذر مما لا يتوقعه احد ولذلك نرجو ان يتطلعوا الى موظفي الاتحاد وعماله ومياوميه والى فرق إطفاء الاتحاد فورا والا”.