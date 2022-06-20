الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتصام تحذيري للعاملين في مستشفى سبلين الحكومي

منذ 14 دقيقة
مستشفى سبلين

مستشفى سبلين

A A A
طباعة المقال

نفذ اليوم، العاملون في مستشفى سبلين الحكومي، إعتصاما تحذيريا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.

وأعرب المعتصمون عن “غضبهم واستيائهم لهذه الأوضاع التي وصلوا اليها”، واشاروا في بيان الى انهم “باتوا غير قادرين على متابعة عملهم نتيجة الديون المتراكة عليهم، بالاضافة الى عدم قدرتهم على تلبية حاجات أسرهم”، وطالبوا بضرورة اعطائهم مستحقاتهم التي أقرتها الحكومة لجهة (المساعدة الاجتماعية – غلاء معيشة). ودعوا أبناء المنطقة الى” الوقوف الى جانب المستشفى قبل انهيارها والعمل على تقديم ما يمكن لاستمرار رسالتها في المنطقة، كونها ملجأ أهلنا جميعا”.

وحذر المعتصمون انه “في حال لم تتم حلحلة الأمور اعتبارا من اليوم، سيتم ايقاف العمل في اقسام المستشفى بشكل كامل الى حين ايجاد الحلول اللازمة”.

ورفع المعتصمون عددا من اللافتات عرضت للمطالب والحقوق.

    المزيد من أخبار لبنان

    المرتضى استقبل الفنانين الفلسطينيين منفذي اكبر جدارية في الحمرا
    توقيف مطلوبين
    توقيف مطلوب لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح أبو سلة
    الدراسات متواصلة للقضاء على السرطان
    للمرة الأولى في لبنان.. جهاز يستخدم للكشف المبكر عن السرطان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!