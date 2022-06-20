اعتصام تحذيري للعاملين في مستشفى سبلين الحكومي

نفذ اليوم، العاملون في مستشفى سبلين الحكومي، إعتصاما تحذيريا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.

وأعرب المعتصمون عن “غضبهم واستيائهم لهذه الأوضاع التي وصلوا اليها”، واشاروا في بيان الى انهم “باتوا غير قادرين على متابعة عملهم نتيجة الديون المتراكة عليهم، بالاضافة الى عدم قدرتهم على تلبية حاجات أسرهم”، وطالبوا بضرورة اعطائهم مستحقاتهم التي أقرتها الحكومة لجهة (المساعدة الاجتماعية – غلاء معيشة). ودعوا أبناء المنطقة الى” الوقوف الى جانب المستشفى قبل انهيارها والعمل على تقديم ما يمكن لاستمرار رسالتها في المنطقة، كونها ملجأ أهلنا جميعا”.

وحذر المعتصمون انه “في حال لم تتم حلحلة الأمور اعتبارا من اليوم، سيتم ايقاف العمل في اقسام المستشفى بشكل كامل الى حين ايجاد الحلول اللازمة”.

ورفع المعتصمون عددا من اللافتات عرضت للمطالب والحقوق.