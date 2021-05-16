اعتصام تضامني مع رئيس بلدية تعلبايا جورج صوان

وقفة تضامنية مع رئيس بلدية تعلبايا جورج صوان

نفذت بلديات قضاء زحلة والبقاع الأوسط اعتصاما تضامنيا مع رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة رئيس بلدية تعلبايا جورج صوان، بمشاركة رؤساء بلديات الاتحاد الذي يضم حزرتا وسعدنايل والفرزل وشتورا ونيحا وعددا من أهالي تعلبايا والإباء وأعضاء بلدية تعلبايا والمخاتير.

أقيمت الوقفة التضامنية في الباحة الخارجية للبلدية، وأكد خلالها نائب رئيس البلدية أحمد أبو شاهين “الرفض التام لما سيق من اتهامات وأضاليل”، مشددا على أن “البلدية تنفذ كل مقررات وزير الداخلية ومحافظ البقاع، وليس هناك أي قرار أو عمل مخالف للقانون”.

بدوره نوه كاهن بلدية تعلبايا الأب جوزف نخلة ب”الدور الذي يؤديه رئيس البلدية ورئيس الاتحاد، والذي يتميز بالحوار والتلاقي والمحبة التي تجمعه مع كل الجوار ومع أهالي تعلبايا، الذين يقفون اليوم جميعا معه رفضا للافتراء والأكاذيب”.

كما ألقيت كلمات طالبت الأجهزة الامنية والقضائية ب “التحرك بشدة لوقف الاستفزازات التي تحصل في تعلبايا”.