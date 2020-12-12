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اعتصام داعم امام منزل القاضي صوان.. “لاستدعاء كل المسؤولين”

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 8:09 مساءً
اعتصام داعم امام منزل القاضي صوان

اعتصام داعم امام منزل القاضي صوان

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نفذ عدد من الناشطين مساء اليوم وقفة احتجاجية انطلقت في مسيرة من ساحة ساسين الى أمام منزل القاضي فادي صوان في الأشرفية، تحت شعار “العدالة لا تتجزأ، نعم لمحاسبة جميع المسؤولين السياسيين والامنيين والاداريين من أعلى الهرم إلى اسفله، بدنا نقلو للقاضي صوان خطوة ناقصة كمل عالكل”، وذلك وسط حضور أمني كثيف.

وقد حمل المشاركون لافتات مؤيدة للقاضي صوان كتب على بعضها “ألف تحية للقاضي فادي صوان نحن معك ضد المجرمين”، و”نحن معك وصاحب الحق سلطان”، وطلبوا منه “عدم الرضوخ لأي مرجعية سياسية كانت أو دينية، والضرب بيد من حديد”، كما طالبوه “الاستمرار في مهمته واستدعاء كل المسؤولين على السواء او التنحي، وعدم التساهل بدماء الذين سقطوا ودماء الجرحى”.

كما رفعوا صور قادة أمنيين وعسكريين حاليين وسابقين وصور سياسيين وحزبيين، مطالبين بـ “محاسبتهم جميعا من دون تمييز”.

 

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