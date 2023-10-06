اعتصام لأهالي الموقوفين في أحداث عبرا للمطالبة بإطلاق سراحهم

نفّذ أهالي الموقوفين في ملف أحداث عبرا وشباب مسجد بلال بن رباح اعتصامًا للمطالبة بـ”رفع الظلم عنهم وإطلاق سراح الشيخ احمد الأسير وإخوانه”، وذلك بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الزعتري مع حشد من المصلين، رفعوا خلاله صور الشيخ أحمد الأسير واللافتات المطالبة بإطلاق سراحه وجميع إخوانه.

وكانت كلمة للشيخ خالد البوبو حيث ذكّر أن” الشيخ احمد الأسير وإخوانه دعاة الى الله رفعوا الصوت للمطالبة برفع الظلم عن الشعب السوري، ورفضوا هيمنة السلاح فتآمروا عليهم”.

وأوضح أنّ “كل الملفات يُعمل على إغلاقها أو تخفيفها لأن هناك من يتكلم بها، إلا ملف عبرا رغم أن الظلم واضح فيه”، وأكد أنّهم “لن يتوقفوا عن التحرك والمطالبة بإطلاق سراح الشيخ أحمد الأسير واخوانه”.

وقد قام المعتصمون بمسيرة على الكورنيش البحري ثم عادوا إلى باحة مسجد الزعتري.