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اعتصام لأهالي الموقوفين في ملف "عبرا" للمطالبة بالعفو العام

منذ 12 دقيقة
اعتصام ومسيرة لاهالي الموقوفين في ملف احداث عبرا

اعتصام ومسيرة لاهالي الموقوفين في ملف احداث عبرا

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في اطار تحركاتهم المستمرة للمطالبة بإغلاق ملف عبرا واطلاق جميع الموقوفين بهذا الملف، نفذ أهالي الموقوفين والمحكومين اعتصاماً بعد صلاة الجمعة امام مسجد ابو بكر الصديق في صيدا، رفعوا خلاله صوراً ولافتات تطالب بإغلاق ملف عبرا وإطلاق سراح الشيخ أحمد الأسير وإخوانه..

وكانت كلمة للشيخ إبراهيم الرواس طالب فيها المعنيين بالعودة الى ضمائرهم والعمل من أجل الإفراج عن المظلومين والاعتبار مما حل بهم بسبب دعوات المظلومين كما وحذرهم من عقوبة الظلم وأثر دعوة المظلوم..

موضحاً أن العملاء والمتهمين بتفجير المرفأ والذين سرقوا أموال الناس خارج السجون والغير مدعوم هو فقط من يبقى في السجن وإن كان مظلوماً ولفت الى أوضاع السجون المزرية بعد أن عجزت الدولة عن تأمين الاستشفاء والدواء وحتى الغذاء للمساجين ..

وفي الختام أكد على استمرارية التحركات حتى يُرفع الظلم عنهم..

بعد ذلك انطلق المعتصمون بمسيرة إلى دوار مرجان في صيدا مع هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وجميع الإسلاميين…

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