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اعتصام للأساتذة المتقاعدين غداً أمام وزارة التربية

منذ 23 دقيقة
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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ينظم الأساتذة المتقاعدون في المدارس الخاصة اعتصاما في الأولى من بعد ظهر غد الثلاثاء، أمام وزارة التربية في الأونيسكو، بالتزامن مع الاجتماع الذي دعا إليه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في مكتبه، ويشارك فيه نقيب المعلمين نعمه محفوض وأمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر.

وأشار بيان للأساتذة المتقاعدين إلى أنهم يطالبون بإنصافهم من خلال “زيادات على الرواتب في صندوق التقاعد بالتساوي مع زملائهم الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، وبخاصة أنهم لا يزالون من دون أي زيادة على الراتب منذ اندلاع الأزمة المالية عام ٢٠١٩”.

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