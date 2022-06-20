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اعتصام لمتقاعدي الجيش بالهرمل: لمراعاة السلم الأهلي

منذ 52 دقيقة
الجيش اللبناني في التبانة - أرشيف

الجيش اللبناني في التبانة - أرشيف

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اعتصم متقاعدو ​الجيش​ واعضاء رابطة قدماء القوى المسلحة أمام مستوصف الجيش في سرايا ​الهرمل​.

و​طالب​ المعتصمون، في رسالة شفهية، قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​، أن “يراعي السلم الاهلي والامن ورمز الوحده الوطنية، وبارسال لجنة للوقوف على وضع المستوصف المهدد بالاقفال، نتيجة الاهمال ونقص الاطباء والادوية، ونحن على يقين من انك لن تقبل بالتمييز في المؤسسه العسكرية”.

وأكدوا حرصهم على “استمرار عمل هذا المستوصف وبقائه في الهرمل، خوفا من ان يلقى مصير المصارف ومكتب السجل العدلي التي اقفلت في الهرمل، وكأننا خارج الوطن، ونحن على ثقة بأنك لن ترضى إذلال العسكري ان كان في الخدمة او خارجها”.

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