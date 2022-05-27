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اعتصام للبلدات المحرومة من الكهرباء شرقي نهر الليطاني يوم الاحد

27 - مايو - 2022
آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 8:08 مساءً
أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

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دعا شباب من البلدات المحرومة من الكهرباء في الجهة الشرقية لنهر الليطاني في البقاع الغربي، بعد اجتماع تشاوري عقدوه في كامد اللوز، إلى اعتصام الاحد المقبل عند مثلث جب جنين كامد اللوز.

وتحدث باسم شباب البقاع الغربي وراشيا ابن بلدة كامد اللوز هادي الحاج عن “حرمانهم من الكهرباء والماء، فيما قرى غرب الليطاني تنعم بالكهرباء 22 ساعة يوميا”.

وطالب “نواب المنطقة ورؤساء الاتحادات والبلديات ورئيس مؤسسات ازهر البقاع الدكتور علي الغزاوي والشيخ عمر حيمور والقيمين على كهرباء لبنان بتحمل المسؤولية كونهم ملمين بالموضوع لمواجهة الذين يمارسون الكيدية بحق المنطقة”.

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