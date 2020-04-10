اعتماد الحجر التام و إغلاق بشرّي إبتداءً من صباح الغد

أعلن رئيس بلدية بشري فريدي كيروز أنه “إبتداءً من صباح الغد سيُمنع الخروج من بشرّي والدخول إليها، وسيجري إعتماد الحجر التام”.

ولفت في حديثٍ لقناةِ الـ”lbci” الى أنَّه “ستكون هذه الإجراءات أسبوعية، وسيتمُّ إجراء 500 فحص مخبري”.

وكانت بلدية بشري قد بدأت بالتعاون مع خلية الأزمة والمستشفى الحكومي في البلدة، تنفيذ خطةٍ إستباقيةٍ لمحاصرةِ فيروس كورونا، ومنعِ تمدُّدِهِ والحدِّ من نشاطهِ، وطلبت البلدية من الأهالي “ملازمة الحجر المنزلي التام لمدة 14 يوماً، واضعةً خط إتصال ساخن هو 70/001585”.

وكان مستشفى بشري الحكومي قد أعلن أمس في بيان له:

انه “إستكمالا لنتائج فحوصات PCR التي اجريت حتى مساء 8 الحالي، ومن أصل 25 إختبار، أتت النتيجة كالتالي:

– 5 نتائج ايجابية جديدة.

– نتيجة إيجابية واحدة لشخص أعاد الاختبار”.

واشار البيان الى ان “هذه النتائج لا تشمل الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة في المستشفى ومبنى البلدية”.