اعلان صدور النتائج الرسمية للدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية

اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي صدور النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة – الدورة الاستثنائية (الدورة الثانية) لعام 2022.
ولفت الحلبي الى انه يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة عبر إعتماد هذه الوسائل :
1- تحميــــل تطبيـــــق MEHE على جهــــازي:
الأندرويد:https://bit.ly/3yIfjnt
الأبل:https://apple.co/3z76pRZ
واوضح بانه يستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي:https://results.mehe.gov.lb.
واوضح وزير التربية بان كل مرشح تقدم برقمه سوف تصله رسالة نصية SMS بالنتيجة الرسمية.