اعلان صدور النتائج الرسمية للدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية

اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي صدور النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة – الدورة الاستثنائية (الدورة الثانية) لعام 2022.

ولفت الحلبي الى انه يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة عبر إعتماد هذه الوسائل :

1- تحميــــل تطبيـــــق MEHE على جهــــازي:

الأندرويد:https://bit.ly/3yIfjnt

الأبل:https://apple.co/3z76pRZ

واوضح بانه يستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي:https://results.mehe.gov.lb.

واوضح وزير التربية بان كل مرشح تقدم برقمه سوف تصله رسالة نصية SMS بالنتيجة الرسمية.