الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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اعلان صدور النتائج الرسمية للدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية

منذ 7 دقائق
الامتحانات (صورة تعبيرية)

الامتحانات (صورة تعبيرية)

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اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي صدور النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة – الدورة الاستثنائية (الدورة الثانية) لعام 2022.

ولفت الحلبي الى انه يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة عبر إعتماد هذه الوسائل :

1- تحميــــل تطبيـــــق MEHE على جهــــازي:

الأندرويد:https://bit.ly/3yIfjnt

الأبل:https://apple.co/3z76pRZ

واوضح بانه يستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي:https://results.mehe.gov.lb.

واوضح وزير التربية بان كل مرشح تقدم برقمه سوف تصله رسالة نصية SMS بالنتيجة الرسمية.

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