الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2022 10:16 مساءً
مسبح

حمام سباحة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن وقوع ضحية جديدة للإغتصاب، وهذه المرة ابنة الـ 10 سنوات.

وفي التفاصيل التي انتشرت، جاءت عائلة لبنانية مغتربة الى اوتيل الكورال بيش في بيروت للاستمتاع مع الاهل والاصدقاء، واثناء تناول العائلة طعام الغداء في المطعم، كان الأطفال يلهون في المسبح.

توجهت طفلة تبلغ من العمر العشر سنوات الى والدتها وطلبت منها الدخول الى المرحاض فما كانت من الوالدة الا والاشارة الى مكان مرحاض النساء والتي عادة ما يكون داخله عاملة نظافة تجلس على بابه.

الا انها وفور دخول الطفلة الى غرفة المرحاض لاحقها شاب مجهول الهوية وقرع الباب طالبا فتح الباب (لان بالامس علقت طفلة داخل غرفة المرحاض بسبب وجود عطل في القفل).

وفور فتح الطفلة القفل دخل الشاب اليها، اجبرها على خلع ملابسها تحت التهديد وقام باغتصابها فيما كانت الطفلة تبكي من الخوف. ما هي الا دقائق الا وفر الشاب وخرج من الفندق وغادر الى جهة مجهولة.

هرعت الطفلة الى والدتها تصرخ وتبكي وطلبت من المدير المسؤول ورجال الامن الذين لم يكونوا بقدر المسؤولية بحسب شهادة الوالدة قبل أن تتوجه الى فصيلة بئر حسن وطلبت فتح تحقيق حول ملابسات وكيفية دخول رجل غريب الفندق وخروجه منه بهذه السهولة بعد اغتصاب طفلتها.

وقام رجال المخفر بالتوجه الى الفندق وطلبوا مشاهدة كاميرات المراقبة التي التقطت مشاهد دخول الشاب بكل وضوح. وبالرغم من مرور اكثر من ستة أيام على حصول الجريمة الا ان فصيلة بئر حسن لا تملك أي موقوف او مشتبه به.

    المزيد من أخبار لبنان

    متقاعدو القطاع العام - تعبيرية
    مذكرة مطالب من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام
    القضاء
    قرار بالاجماع في القضاء الأعلى حول التشكيلات
    طعن
    وفاة مواطن واصابة نجله بطعنات سكين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!
    الإمارات
    الإقامة الخضراء.. الإمارات تصدر تعديلات "جوهرية" تتعلق بدخول وإقامة الأجانب