اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان

قال ثلاثة مسؤولين أمنيين فلسطينيين إن مسؤولا أمنيا فلسطينيا قُتل مساء اليوم الواقع في 8 تموز 2022 رميا بالرصاص في مخيم للاجئين في جنوب لبنان، بعد ساعات فقط من بدء هدنة بين إسرائيل وناشطين فلسطينيين في غزة.

وأضافت المصادر أن سعيد علاء الدين أصيب في رأسه برصاص مجهولين وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

قاد علاء الدين التنسيق الأمني بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في مخيم عين الحلوة، أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي تقع خارج نطاق سيطرة الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ويشهد المخيم اشتباكات متفرقة منذ سنوات بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفصائل متحالفة معها ضد فصائل إسلامية.