اغلاق بلدة زوطر الشرقية ابتداء من اليوم لمدة ثلاثة ايام قابلة للتجديد إثر “كورونا”

اصدرت بلدية زوطر الشرقية بيانا الى الاهالي اشارت فيه الى “انه نظرا للظروف المستجدة فيما خص الإصابات بفيروس “كورونا”، سيتم اغلاق البلدة ابتداء من اليوم لمدة ثلاثة ايام قابلة للتجديد”.

كما “تغلق جميع المحال والمؤسسات العامة والخاصة في البلدة باستثناء الصيدليات والتعاونيات الغذائية.

وطلبت من المواطنين التزام منازلهم، وعدم التجوال في البلدة، كنا يمنع منعا باتا الدخول اليها، او الخروج منها، بالاضافة الى التشدد باتخاذ إجراءات التعبئة العامة، وعدم المخالطة والحفاظ على التباعد الإجتماعي، حتى صدور نتائج فحوصات المخالطين للشخص المصاب.