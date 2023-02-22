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افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟

منذ 34 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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يواصل دولار السوق السوداء تحليقه على مدار الساعة.
وسجل صباح اليوم الأربعاء 22/2/2023 81500 ليرة لبنانية للشراء و81000 ليرة لبنانية للبيع.

وكان وضع البروفيسور جاسم عجاقة، في حديث له، فرضيّتين لأسباب الارتفاع الجنونيّ للدّولار، “الأولى، تهريب الدّولارات من لبنان بشكل كبير، بالتّزامن مع إضراب المصارف، ما يؤدّي إلى نقص الدّولارات في السّوق، والثانية، وجود أجندات سياسيّة معيّنة ليتحرّك الشّارع بهدف تغيير موزاين القوى على الأرض بين القوى السّياسيّة”.

وأبدى عجاقة خشيته من أن يكون هناك تلاعب بسعر الصّرف لأهداف سياسيّة معيّنة، مضيفًا: “في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى تدخّل سياسيّ للَجم ما يحصل”، سائلاً: “إذا أُوقف الصّرافون غير الشرعيّين في الأسابيع الماضية، من أين تأتي أرقام التّطبيقات”؟

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