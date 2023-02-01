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افتتاحية مرتفعة للدولار.. كم بلغ؟

منذ ساعتين
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعًا جديدًا اليوم الأربعاء، حيث بلغ 59100 ليرة للمبيع، و59300 ليرة للشراء.

إلى ذلك، رأى الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء استنفد مداه في هذه الفترة قياساً لحجم التداول به، وبالتالي ستكون له استراحة لوقت معين ثم يتابع تحركه صعوداً، وسيبقى التداول به بين ٥٥ ألفاً إلى ٦٠ ألفاً، وليس أكثر، من دون معرفة المدة التي سيبقى فيها على هذا النحو، لكنه لن يوقف ارتفاعه بشكل نهائي قبل التعافي والوصول إلى خطة إنقاذ تغيّر هذا المشهد في لبنان.

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