افتتاح "مبنى المشاغل" في قاعدة بيروت البحرية

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون في قاعدة بيروت البحرية مبنى المشاغل بعد الانتهاء من تأهيله بتمويل من السلطات الألمانية، بحضور السفيرين الألماني السيد ‏ANDREAS KINDL‏ والقطري السيد ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وقائد القوات البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الأدميرال Michael Busse وقائد القوات البحرية الألمانية ‏الأدميرال ‏Jaan Kaack‏ إلى جانب عدد من الضباط. ‏

وألقى قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني العقيد الركن هيثم ضناوي كلمة جاء فيها: “يُعزِّزُ هذا المشروع قدراتِ القواتِ البحريةِ على تنفيذِ مهمَّاتِها في المجالِ البحريّ، ولا سيَّما حماية الحدودِ البحريةِ والثرواتِ الوطنيةِ في المياهِ الإقليمية، والتنسيق مع القواتِ البحريةِ التابعةِ لليونيفيل، وعمليات البحثِ والإنقاذِ ومكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعية، والتعاون مع القواتِ البحريةِ للجيوشِ الصديقةِ في البحرِ المتوسط بهدف صونِ حريّةِ الملاحةِ وحمايةِ البيئةِ البحرية”.

وأعرب عن شكره للسلطات الألمانية على تمويل المشروع، ثم جرى عرض إيجاز عن مهمات القوات البحرية في المياه الإقليمية اللبنانية.

بعد ذلك، تمت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وقام الحاضرون بجولة في المبنى، ثم اجتمع العماد عون بقائد القوات البحرية الألمانية الأدميرال Kaack وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.