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افتتاح مركز الحجر الصحي الزراعي والحيواني للفحص الغذائي في مرفأ صيدا

منذ 3 دقائق
مرفأ صيدا

مرفأ صيدا

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بدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية وبمشاركة وزيري الزراعة والإقتصاد والتجارة عباس الحاج حسن وأمين سلام يتم على أرض مرفأ صيدا نهار غد الأربعاء الواقع في 2023/10/11 في تمام الساعة الواحدة ظهراً, افتتاح مركز الحجر الصحي الزراعي والحيواني للفحص الغذائي-البيطري في عمليات الإستيراد والتصدير للمنتوجات الزراعية والصناعية والحيوانية ومكتب لمصلحة الاقتصاد في الجنوب للكشف على سلامة السلع والمواد الغذائية المصدرة والمستوردة من وإلى الأراضي اللبنانية، وهي خطوة محورية ضمن رؤية الوزارة لتنوع المهام الإستراتيجية والتكاملية للمرافئ اللبنانية، وتأكيداً على الدور التجاري والأمن الغذائي لمرفأ صيدا.

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