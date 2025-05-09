افرام التقى جعجع.. والأخير: "هنيّنا بعضنا" على النتائج!

عرض رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب مع النائب نعمة افرام لنتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية والمستجدات العامة.

بعد اللقاء، قال افرام: “هذا اليوم مهم بالنسبة لي، ولا سيّما أنني قيّمت والدكتور جعجع نتائج الإستحقاق البلدي والإختياري في كسروان، حيث “هنيّنا بعضنا” على هذه النتائج، ومن هنا، أشكر أهالي كسروان على ثقتهم التي تجلّت في صناديق الإقتراع، وهذا أمر مهم.”

وإذ أكد على استمرار التواصل مع رئيس “القوات” لجهة الاستمرار في دعم رؤساء البلديات في سبيل الإنماء الذي هو الأساس، لفت افرام إلى أنه تمّ البحث في موضوع رئيس إتحاد بلديات كسروان- الفتوح، ولو أن أمامنا شهراً في هذا الإتجاه.”

ولفت إلى متابعة اللقاءات في الأسابيع المقبلة لمواكبة التطوّر الإنمائي والديموقراطي، وصولاً إلى الإنتخابات النيابية في العام 2026.”

ورداً على سؤال، اعتبر افرام أن الإتفاق لجهة الإتحاد لا ينطبق على كل التحالف الذي شهدناه بين الأحزاب والشخصيات السياسيّة في الإستحقاق البلدي والإختياري، فالتحالف بدأ بيني وبين الدكتور جعجع منذ شهرين، إلا أن الأطراف الباقية لا أدري مدى اهتمامها في أن تكون معنا في مسألة الإتحاد، لكن في ظل الأسماء المطروحة آمل الوصول إلى إعادة التحالف الخماسي في إنتخاب رئيس الإتحاد، كاشفاً عن “جوجلة” في الأسماء، “بس بعد ما استوت”.

وعن إمكان التحالف في الإنتخابات النيابيّة المقبلة أجاب: “سيستمر التواصل ولكن لست متأكداً أن نكون ضمن لائحة واحدة، باعتبار أن القانون الموجود يحتّم علينا دراسة الأرقام وليس الإعتماد على العاطفة، متوقعاً تشكيل أكثر من لائحة منبثقة من هذا التحالف الخماسي، ولو أن الرؤية السياسيّة والإدارية للبلد موّحدة لدى الجميع.”