افرام: بعد الاتفاق السعودي الإيراني.. هذه هي أولوية الأولويات

أشار رئيس المجلس التنفيذي لـ “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، إلى أنّه “مع الاستقرار المنشود بعد الاتفاق السعودي – الإيراني، بات المطلوب انتخاب رئيس مقاوم للفساد، إقتصادي متمرس، خارج الاصطفاف السياسي، ذو مصداقية عالية مع العالمين العربي والدولي والصناديق المعنية، لتنفيذ خطة إنقاذية اقتصادية – مالية – اجتماعية”.

وأضاف افرام في تغريدة له عبر “تويتر”، قائلًا: “هذه هي أولوية الأولويات”.

مع الاستقرار المنشود بعد الاتفاق السعودي – الإيراني، بات المطلوب انتخاب رئيس مقاوم للفساد، إقتصادي متمرّس، خارج الإصطفاف السياسي، ذو مصداقية عالية مع العالمين العربي والدولي والصناديق المعنيّة، لتنفيذ خطّة إنقاذية اقتصادية -مالية – اجتماعية. هذه هي أولوية الأولويات. pic.twitter.com/U9bF1BtlTV — Neemat Frem (@neematfrem) March 13, 2023