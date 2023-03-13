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افرام: بعد الاتفاق السعودي الإيراني.. هذه هي أولوية الأولويات

منذ ساعة واحدة
نعمة افرام

نعمة افرام

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أشار رئيس المجلس التنفيذي لـ “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، إلى أنّه “مع الاستقرار المنشود بعد الاتفاق السعودي – الإيراني، بات المطلوب انتخاب رئيس مقاوم للفساد، إقتصادي متمرس، خارج الاصطفاف السياسي، ذو مصداقية عالية مع العالمين العربي والدولي والصناديق المعنية، لتنفيذ خطة إنقاذية اقتصادية – مالية – اجتماعية”.

وأضاف افرام في تغريدة له عبر “تويتر”، قائلًا: “هذه هي أولوية الأولويات”.

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