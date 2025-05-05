الأثنين 7 ذو القعدة 1446 ﻫ - 5 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

افرام بعد لقائه المجلس البلدي الجديد في جونية: على الإنماء أن يقود السياسة لا العكس

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 5 - مايو - 2025 9:05 مساءً
النائب نعمة افرام يستقبل المجلس البلدي الجديد المنتخب في جونية

النائب نعمة افرام يستقبل المجلس البلدي الجديد المنتخب في جونية

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام المجلس البلدي الجديد المنتخب في جونية، بعد فوزه في الانتخابات ليل الأحد.

واعتبر النائب افرام أن “الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه بين أركان التحالف الانتخابيّ، إضافة إلى الخبرة والتصميم لدى المرشحين وثقة أهالي جونية بهم، أثمر نجاح لائحة نهضة جونية”.

وأكد أن “دور التحالف الراعي ينتهي عندما يبدأ دور المجلس الإنتاجي، على أن تبقى العين الساهرة واليد الممدودة”، وقال: “أنتم تقودون السفينة، ونحن على أتم الاستعداد لتلبية أي طلب أو تقديم أي دعم إضافي، وعلى الإنماء أن يقود السياسة لا العكس”.

وختم: “وصيتي لكم أن تبقوا يدا واحدة وقلبا واحدا، دعوا السياسة عند عتبة البلدية وابتعدوا عن الكيدية”.

فيصل افرام

بدوره، شكر رئيس البلدية الجديد فيصل افرام “الدعم والثقة اللذين نالتهما اللائحة”، مطالبا “التحالف الخماسيّ بإعلاء الصوت للحصول على موقع قضاء كسروان، ومن ضمنه جونية، من الإنماء المتوازن مع انطلاقة العهد الجديد، فتتمكن البلدية من تنفيذ مخططاتها وتدعيم أواصر الثقة بين البلدية والمواطن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
    كم بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان؟
    "مركز سرطان الأطفال" في لبنان يقيم حفله الخيري السنوي الحادي عشر في فندق "سانت ريجيس" في الكويت
    "مركز سرطان الأطفال في لبنان" يقيم حفله الخيري السنوي في الكويت
    الشيخ سامي أبي المنى
    شيخ العقل عرض واقع الطائفة الدرزية مع بلاسخارت وبعثة جامعة الدول العربية في لبنان

    الأكثر قراءة

    الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
    إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
    منطقة الشرق الأوسط
    طبول الحرب تدق في الشرق الأوسط.. هل نشهد "الارتطام الكبير"؟
    عنصر من شعبة المعلومات
    جريمة قتل مروعة في بيروت.. وشعبة المعلومات تكشف التفاصيل!