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افرام: كلام وهبة مرفوض وبعيد عن وجدان لبنان

منذ 19 دقيقة
النائب نعمة افرام ضيف "صوت الناس" مع الاعلامي ماريو عبود عبر "صوت بيروت انترناشونال"

النائب نعمة افرام ضيف "صوت الناس" مع الاعلامي ماريو عبود عبر "صوت بيروت انترناشونال"

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على وقع الامتعاض الشديد الذي أثاره وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، وموجة الغضب التي حلّت باللبنانيين إثر آخر حديث له، علّق النائب المستقيل نعمة افرام عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “مش هيدا لبنان، كلام وزير الخارجية مرفوض وبعيد كتير عن وجدان لبنان وحقيقة لبنان وتاريخ لبنان ومستقبل لبنان”.

وأضاف: “الجغرافيا والتاريخ بأكدوا وبيحسموا إنو مصلحة لبنان هيي مع أفضل وأقوى العلاقات الصادقة مع عالمه العربي وأهلو بالخليج”.

يذكر أن وهبة اعتبر في حديث تلفزيوني أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر”.

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