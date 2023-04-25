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افرام: كم يحتاج لبنان اليوم إلى شبيه لفؤاد شهاب!

منذ ساعة واحدة
نعمة افرام

نعمة افرام

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غرّد رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “خمسون سنة على رحيل الرئيس فؤاد شهاب. خمسون سنة ويبقى، رجل الدولة الاستثنائي الذي يوم تحمّل المسؤولية، كان للمصلحة العامة وفي ظروف تشبه واقعنا”.

افرام أضاف: “كم يحتاج لبنان اليوم إلى شبيه له يعيد بناء المؤسّسات على أسس الاحتراف والنزاهة والتجرّد في إدارة الشأن العام، فيكون كلّ شخص مناسب في المكان المناسب، ويحدث الصدمة الإيجابيّة بوصل ما انقطع بين مكوّنات الشعب ويدير مرحلة التغيير والإنقاذ”.

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