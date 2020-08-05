افرام: مختبراتنا قادرة على فحص نيترات الامونيوم والصوديوم والنيتريت

افرام
افرام

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اوضح المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام بأنه وخلافاً لما تم التحدث به اعلامياً فإن مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في الفنار وتل عمارة جاهزة وقادرة على فحص نيترات الامونيوم والصوديوم والنيتريت كما أن مختبرات الفنار قادرة على فحص كل الجراثيم .

واشار الى ان نيترات الامونيوم ممنوع دخوله الى لبنان اذا تعدت النسبة ٣٣،٥ ٪ علماً أنها سابقاً كانت ٣٠٪
واذ اكد ان مختبرات الفنار وتل عمارة مفتوحة ٢٤/٢٤ منذ اليوم صباحاً اعلن افرام أنه وعلى الرغم من حال الحداد والإقفال العام إلا أن الواجب الوطني يقتضي العمل، بالمناوبة لإجراء الفحوص المطلوبة في مختبرات المصلحة كافة للعينات التي ترسلها وزارة الزراعة و الوزارات للمواد الغذائية واللحوم والقمح علما ان الفحوص للبضاعة التي سلمت من انفجار مرفأ بيروت.

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