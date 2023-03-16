افرام يكشف: هذه هي مقوّمات استعادة الثقة واستقطاب رؤوس الأموال

أكّد النائب نعمة افرام رئيس مجموعة “إندفكو” الصناعيّة “أهميّة تظهير صورة إيجابيّة وواقعيّة عن مربّعات معينة بينها القطاع الصناعيّ في لبنان، رغم صعوبة الوضع فيه على المستويات كافة”.

وتوقف افرام في كلمة ألقاها خلال “المنتدى العربي للتنميّة المستدامة” المنعقد في مقرّ الإسكوا في بيروت، تحت عنوان “التنمیة الصناعیّة المستدامة”، عند تداعيات جائحة “كورونا” على الاقتصاد اللبنانيّ والعالميّ، واعتبر أن “الصناعة المحلّية تميّزت بمقاومة صلبة وبمبادرات خلاّقة وسبّاقة، فأنتجت الكمّامات والمطهّرات ومكمّلات التعقيم وبخاصة أجهزة التنفّس الاصطناعي بمقاييس عالميّة في وقت كانت تشهد أسواق العالم نقصاً وتعثّراً في تأمينها، ما رفع القدرة التنافسيّة للاقتصاد والحاجة إلى استبدال السلع المستوردة بتلك الرديفة من المنتجات اللبنانيّة”.

وأضاف: في قراءة للمؤشّرات، إذا استطعنا أن نضاعف حجم الإنتاج الصناعيّ، فمن خلاله نؤمّن للناتج القوميّ ٥ إلى ٦ مليار دولار إضافية ما يدفع نحو استقرار ميزان المدفوعات ، لتصبح الصناعة حجر الزاوية في بناء الاقتصاد اللبنانيّ”.

وشرح كيف أنّ “الصناعة في لبنان قبل الحرب العام 1974 كانت تشكّل ٢٥% من الناتج القوميّ وتراجعت بعد الحرب إلى الـ ٩%، حين طغى الاستيراد على التصدير مع الابتعاد عن مفهوم الاقتصاد المنتج ضمن سياق الاقتصاد الريعيّ، ما أدى إلى حالة الانتحار التي وصلنا إليها”.

كما أشار إلى أنّ “القدرة التنافسيّة الصناعيّة تفرض إيجاد بيئة تشريعيّة سليمة ومحفزّة مع بنى تحتيّة متطوّرة، إضافة إلى ما نملكه من طاقات بشريّة ضليعة بالتطوّر والتكنولوجيا والحداثة.. هذه هي مقوّمات استعادة الثقة لإعادة استقطاب رؤوس الأموال وإطلاق الكفاءات والخبرات”.

وختم افرام قائلًا “إنه رغم كلّ الوجع الراهن، كلّي أمل في بناء سنوات مقبلة من الازدهار. فمع تعافي لبنان سياسيّاً والعودة إلى آلية أخذ القرار بشكل طبيعي والدخول في الاستثمار الهادف والمنتج، نكون أمام عتبة التعافي الاقتصادي وإطلاق النموّ”.