افرام يُحذّر من "قنبلة موقوتة": احسموا الموضوع

غرّد رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، داعيًا إلى “عودة آمنة للنازحين بأسرع وقت”.

افرام أشار في تغريدته إلى أنّ “القضيّة لم تعد في الأعباء الاقتصاديّة وليست ديمغرافيّة وإنسانيّة فحسب مع 300 ألف طفل ولدوا في لبنان منذ 2011 من دون هوّية. التبعات الأمنيّة باتت تشكّل قنبلة موقوتة مع تفشّي الجريمة، وآخرها في وادي حنتوش في غادير- جونية. احسموا الموضوع”.

لعودة آمنة للنازحين بأسرع وقت. القضيّة لم تعد في الأعباء الاقتصاديّة وليست ديمغرافيّة وإنسانيّة فحسب مع 300 ألف طفل ولدوا في لبنان منذ 2011 من دون هوّية. التبعات الأمنيّة باتت تشكّل قنبلة موقوتة مع تفشّي الجريمة وآخرها في وادي حنتوش في غادير- جونية. احسموا الموضوع. — Neemat Frem (@neematfrem) March 22, 2023