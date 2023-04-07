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افرام يُعلن ترشّحه للرئاسة: هدفي إعادة بناء المؤسسات.. والأمن القوميّ أولويّة

منذ 37 دقيقة
نعمة افرام

نعمة افرام

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أكّد النائب نعمة افرام ترشّحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وقال إنه من بين المرشحين في القوائم النهائية لبعض الكتل النيابية.

افرام أشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ الدستور اللبناني يشترط أن ترشح الكتل النيابية الشخص لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يستطيع أي شخص أن يعلن ذلك من تلقاء نفسه.

وأضاف افرام: “أنا رجل اقتصاد ومؤسسات، وهدفي إعادة بناء مؤسسات الدولة”، مشيرًا إلى أنّ الأمن القومي اللبناني ومصلحة البلاد ستكون أولويته في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

فيما ذكر أن الخلوة التي دعا إليها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النواب المسيحيين من مختلف الأحزاب، كسرت الجليد بينهم، وأضاف أن “كل النواب من مختلف الكتل المسيحية تواصلوا وتحدثوا مع بعضهم البعض خلال هذه الخلوة”، مشيرًا إلى أنه يمكن اعتبارها بداية لمرحلة جديدة ولم شمل بين الفرقاء السياسيين المسيحيين.

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