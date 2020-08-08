اقتحام وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة وجمعية المصارف

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اقتحم المتظاهرون مساء اليوم السبت، مبنيي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة ومبنى جمعية المصارف في وسط بيروت، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر.

ونزل اليوم آلاف المتظاهرين إلى ساحة الشهداء بعد الدعوات المكثفة لسبت تعليق المشانق.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية والجيش وعناصر مكافحة الشغب من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

وعمدت أحد الجهات المجهولة إلى إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين إذ وقع عشرات الجرحى منهم نقلوا إلى المستشفيات ومنهم من تم إسعافهم على الأرض.