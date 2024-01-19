اقتراحٌ أميركي.. هل يُبعد "حزب الله" مقاتليه عن الحدود؟!

كشفت ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤول أميركيّ أنّ أحد الاقتراحات، التي طُرحت الأسبوع الماضي، عندما زار الموفد الرئاسيّ الاميركيّ آموس هوكشتاين بيروت هو تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود الجنوبية، بالتزامن مع تحرك إسرائيل لتنفيذ عمليات أقل كثافة، في قطاع غزة.

وقال اثنان من المسؤولين اللبنانيين الثلاثة لصحيفة “نداء الوطن” إنّ اقتراحًا طلب أيضًا من “حزب الله” ابتعاد مقاتليه مسافة سبعة كيلومترات عن الحدود.

ولفت المسؤولون اللبنانيون والديبلوماسيّ إلى أنّ “حزب الله” رفض الفكرتين ووصفهما بأنهما غير واقعيتين.

كما كشف المسؤولون اللبنانيون الثلاثة أنّ “حزب الله” ألمح إلى أنّه بمجرد انتهاء الحرب، في غزة، قد يكون منفتحًا على فكرة تفاوض لبنان على اتفاق عبر وسطاء، في شأن المناطق الحدودية محل النزاع.