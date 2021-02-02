الثلاثاء 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 7 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اكتشاف وجود آثار للمتحور البريطاني لفيروس كورونا لمصابين في بلدة لبنانية

2 - فبراير - 2021
فحص كورونا-أرشيفية

فحص كورونا - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

اعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات ان مختبر الجامعة اليسوعية قام بدراسة تهدف الى تبيان نوعية الفيروس المنتشر في لبنان.
وبعد أن شملت الدراسة مجموعتين منفصلتين زمنيا من العينات المأخوذة من أبناء القبيات، تبين وجود آثار للمتحور البريطاني لفيروس كورونا وهو يتميز بقدرة كبيرة على الإنتشار في البيئة المحيطة بالمصاب وهذا ما يفسر عدد الإصابات الكبير في العائلة الواحدة والمخالطين.

وأشارت الخلية في البيان الى أنه “من ناحية ثانية، ومن خلال المتابعة الدقيقة للخلية لجميع المخالطين من الدرجة الأولى، تبين للفريق الطبي أنه في كثير من الحالات بدأت العوارض في الظهور في اليوم التاسع وحتى العاشر من تاريخ التخالط”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بدري ضاهر
    بدري ضاهر تقدم بطلب رد بوجه البيطار
    الناقورة
    المبادرة اللبنانية للنفط والغاز: لعدم التفريط بحقوق لبنان
    الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!