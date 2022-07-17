الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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الآلاف في بلدة عرسال يشيعون ضحايا شاحنة الصخور

منذ 28 ثانية
الآلاف في بلدة عرسال يشيعون ضحايا شاحنة الصخور

الآلاف في بلدة عرسال يشيعون ضحايا شاحنة الصخور

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شيّعت بلدة عرسال وقرى البقاع الشمالي ضحايا “مجزرة الشاحنة المحملة بالصخور”. وشارك في التشييع الآلاف من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

وكانت شاحنة محملة بأربعين طناً من الصخور يقودها المواطن محمد ديب انزلقت يوم أمس بعد تعطل مكابحها وفقدان السائق السيطرة عليها في نزلة عقبة الجرد في عرسال ما أسفر عن اجتياح عدد من السيارات ومنزل لآل الفليطي قبل أن تحترق الشاحنة.

ولقيت عائلة بكاملها مؤلّفة من سبعة أفراد، مصرعها، مقيمة في بلدة عرسال من آل الفليطي، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة، وهم: الأب يوسف حسن الفليطي في العقد الخامس، والأم فطوم حسين شحادة وأولادهم (محمد، نورا، هدى، بهاء)، وزوج ابنتهم نورا الشاب شحادة خالد الفليطي (29 عاماً).

 

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