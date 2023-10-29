الآلاف يحتشدون في بيروت دعمًا لغزة.. ودعوة لسوريا للانضمام إلى الحرب

شارك الآلاف في تجمع حاشد في وسط بيروت اليوم الأحد، دعمًا للفلسطينيين في غزة، وحثّ المنظمون الدول العربية على التوقف عن جهود تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وطالبوا سوريا بالانضمام إلى الحرب.

أُقيم التجمع قرب ساحة الشهداء بتنظيم مشترك بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجماعة الإسلامية في لبنان.

ولوّح المحتجون بالأعلام الفلسطينية وأعلام كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. ويأتي ذلك في وقت توسع فيه قوات الاحتلال عملياتها البرية في غزة، في إطار ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وكُتب على إحدى اللافتات “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”. كما هتف المتظاهرون “الله غايتنا، الجهاد سبيلنا”.

وقال عمر حيمور، نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية أمام الحشود: “نقول لمصر أمامكم أفضل فرصة اليوم لاستعادة قيادة العالم العربي والإسلامي في اتخاذ موقف واضح وجريء”، وحثّ القاهرة على فتح معبر رفح الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعا حيمور الدول العربية التي وقّعت اتفاقيات سلام مع “إسرائيل” إلى طرد سفراء الاحتلال وحث سوريا، على الانضمام إلى الحرب إلى جانب حماس.

وكان التلفزيون الرسمي السوري، قد ذكر أنّ “إسرائيل” نفذت هجمات جوية على مطاري حلب ودمشق الدوليين في وقت سابق من هذا الشهر.