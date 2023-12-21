الأبيض أطلع أبي المنى على الواقع الصحي: خطط لزيادة تغطية الاستشفاء والرعاية

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز سامي أبي المنى، في دار الطائفة في بيروت، وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، برفقة حيث جرى التداول بالواقع الصحي العام في لبنان في ظل الظروف الراهنة، والدور الذي تضطلع به الوزارة بهذا الخصوص، وأطلع وزير الصحة شيخ العقل على الخطط التي تقوم بها الوزارة من أجل تطوير التقديمات الصحية للمواطنين.

وبعد اللقاء، لفت الأبيض إلى أنّه “كان حديث عن الأمور الأساسية التي تهم المواطن لا سيما الهموم الصحية، والصحة حق، ونعلم أنه في موضوعي الاستشفاء والدواء هناك هواجس لدى المواطنين. وسماحته لديه اطلاع دقيق على الأوضاع الصحية ولديه تساؤلات حول الدور الذي تقوم به الوزارة والدولة تجاه المواطنين”.

وأضاف: “كان هناك عرض كامل للقطاع وطرق معالجة وجود مرضى على أبواب المستشفيات وتأمين الدواء ودور مراكز الرعاية الأولية وغيرها. الجميع يعلم الظروف المالية الخاصة التي تواجه البلد وتنعكس على أداء الكثير من الوزارات وإنما الموضوع الأساسي وجود حلول لبعض الأمور ومنها الاستشفاء، ومع الموازنة التي تُناقش اليوم في مجلس النواب نتوقع مع الزيادة التي أتت لوزارة الصحة ستكون هناك زيادة من تغطية الوزارة للمواطنين، وفي موضوع الرعاية الأولية هناك إلى جانب الأدوية التي تقدمها الوزارة هناك مشروع دعم من البنك الدولي، وفي موضوع الدواء ثمة تساؤل عن وقف الدعم والدواء للسرطان الخ”.

وتابع: “كذلك الدعم ما زال مستمرًا والوزارة تعمل مع الجهات المالية في الدولة حول كيفية توجيه الدعم واستخدامه لاستكمال تأمين الأدوية للمواطن. وتوجيهات سماحته كانت واضحة والتي نعمل عليها ونحن دائما نضع صحة المواطن ومصلحة المجتمع بالدرجة الأولى وتأمين الموارد للقيام بواجباتنا”.