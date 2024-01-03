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الأبيض: تأمين الدواء للأمراض المستعصية بند أساسي على طاولة الحكومة

منذ 34 دقيقة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض صباح اليوم في السرايا، لمتابعة البحث في مسألة توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.

وأعلن الأبيض في تصريح إثر الاجتماع أنه “تم التأكيد على المضي قدمًا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي برعاية ميقاتي وبالتعاون مع وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحيث يتم تأمين ألف مليار ليرة لبنانية شهريًا لتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية”.

وأشار إلى أنه “تم تجديد التأكيد اليوم على إدراج الموضوع بندًا أساسيًا على جدول أعمال الجلسة الأولى المقبلة التي سيعقدها مجلس الوزراء، وبذلك يتم توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية الأدوية المطلوبة”.

وأكد وزير الصحة أن “الموضوع يحتل الأهمية القصوى لدى رئيس الحكومة ووزارة الصحة حيث يبرز تعهد المعنيين جميعًا بتأمين الدواء للمرضى، وقال: “إننا نقوم بكل ما أوتينا به للحد من تفاقم معاناة أهلنا المرضى، ونسعى إلى إيجاد التمويل السريع لتأمين الدواء وكذلك لإرساء آليات على المدى المتوسط كي لا تتكرر أزمة فقدان الدواء من السوق”.

وأوضح أنه “بحث مع ميقاتي في مبادرات تطرحها جمعيات دولية وأهلية للتعاون في تأمين العلاج في لبنان لعدد من الأطفال الفلسطينيين الجرحى في غزة”.

كما أكد “التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق يمتد إلى بلدنا لبنان ويدمر ويهدد كذلك مدننا وبلداتنا وقرانا”. وقال إن “البحث سيتواصل لتحديد الدور الصحي والطبي الممكن أن يقوم به لبنان من ضمن قدراته تضامنًا مع الأطفال الفلسطينيين”.

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