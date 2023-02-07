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الأبيض ترأس اجتماعاً لتنسيق جهوزية القطاع الصحّي للكوارث والهزات

منذ 28 ثانية
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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عقد وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض، اجتماعاً لتنسيق استجابة القطاع الصحي للكوارث الزلزالية والأزمات. وضم الاجتماع رؤساء الدوائر المعنية في الوزارة، ونقابة المستشفيات الخاصة، ونقابة الممرضين والممرضات، والصليب الأحمر اللبناني، وممثلي المنظمات الدولية التي تعنى بالقطاع الصحي، ممثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

وهدف الاجتماع الى الاطلاع على وضع القطاع الصحّي والمؤسسات الاستشفائية والكوادر الطبية العاملة فيها، ومدى جهوزيتها للإستجابة للكوارث والهزات الأرضية، وتنسيق الجهود المبذولة من الشركاء المعنيين كافة وتوحيدها بهدف الاستعداد لأي طارئ وتأمين استجابة سريعة وفعالة، على أن يكون هناك اجتماع أسبوعي لمتابعة هذا الموضوع، وفق المكتب الاعلامي لوزير الصحة.

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