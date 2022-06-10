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الأبيض: سياسة الدعم الكامل مستمرة

منذ 37 دقيقة
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

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إستقبل وزير الصحة العامة، الدكتور فراس الأبيض، في مكتبه في الوزارة، النقيب الجديد للأطباء في بيروت، الدكتور يوسف بخاش، وهنأه على انتخابه نقيباً للأطباء، متمنيا له التوفيق في مهامه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها القطاع الصحي في لبنان.

وتناول البحث سبل التنسيق والعمل المشترك لما فيه مصلحة المريض والجسم الطبي.

وقد تركز النقاش على سبل تطبيق الوصفة الإلكترونية e-prescription بما يواكب التطور الإلكتروني في مجال النظم الصحية، ويسهم من جهة في ضبط سوق الدواء ويقلّص من جهة ثانية أعباء الطباعة على النقابة ويساهم في تأمين مورد دخل يدعم صندوق تقاعد الأطباء.

وأثار النقيب بخاش أهمية تنظيم الرسوم التي تتقاضاها نقابة الأطباء على الأدوية والمستلزمات المستوردة. وقد وعد الوزير الأبيض بمتابعة الموضوع مع وزير المالية لإيجاد صيغة بحيث تعادل قيمة الرسوم سعر الصرف الفعلي لهذه المستوردات.

كما نقل بخاش هواجس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى لناحية استمرار الدعم على مستلزمات غسيل الكلى، وقد أكد وزير الصحة أن “سياسة الدعم الكامل مستمرة، والوزارة ملتزمة هذا الأمر وتعمل مع المستوردين لحل المشكلة التي برزت أخيرًا”.

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