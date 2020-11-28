الأبيض: سيموت أكثر من ثلث مرضى كوفيد في وحدة العناية المركزة

أشار مدير ​مستشفى بيروت الحكومي​ ​فراس الأبيض​، إلى أنه “قبل بضعة أيام ، توفي مريض في منتصف العمر بـ “​كوفيد 19​” في وحدة العناية المركزة لدينا. من الصعب أن تفقد مريضًا، لكن الخسارة شعر بها عضو من الفريق الطبي، الذي انهار عاطفياً وكان لا يطاق لأيام”، موضخاً أنه “تم إدخال المريض لمدة تقل عن أسبوعين”.

ولفت الأبيض إلى أنه “عادة ما يكون هذا الحزن مخصصاً لفقدان أحد أفراد الأسرة أو صديق عزيز. ومع ذلك، لم يكن رد فعل عامل الرعاية الصحية لدينا مفاجئاً، فرعاية المريض تتطلب درجة من الاستثمار العاطفي، حيث أنه لا يهتم فقط بالشخص إنما يهتم لأمره أيضا”.

كما شدد على أن “مرضى كوفيد في وحدة العناية المركزة يحتاجون قدراً هائلاً من الجهد. كثيرون لا يعملون بشكل جيد. بعد كل العمل الشاق للموظفين والاستثمار العاطفي، يمكن أن تكون الخسارة مدمرة. ومع ذلك، يتعين على الطاقم إيجاد القوة الداخلية للمضي قدماً، وبدء رحلة جديدة مع مريض آخر”.

وأفاد الأبيض بأنه “لا توجد ضمانات. سيموت أكثر من ثلث مرضى كوفيد في وحدة العناية المركزة على الرغم من الجهود المبذولة. من الصعب أن تكون موظفاً في وحدة العناية المركزة في وقت كوفيد. ليس من السهل أن تكون رقماً.

اخسر، ابدأ من جديد، اهتم، ساعد، ثم ربما تخسر مرة أخرى. في كثير من الأحيان أتساءل كيف يفعلون ذلك”.

وأكد أنه “في الآونة الأخيرة، كانت هناك أخبار عن ترك عدد قليل من الأطباء والممرضات مهنتهم. أنا لست مندهشا. عمال الرعاية الصحية تحت ضغط لا يطاق، والعديد منهم ينفقون عاطفياً. ومع ذلك، فإن معظمهم يتحملون عبأهم في صمت ويستمرون في العطاء. نحن سنبقى مدينين لهم دائماً”.