الأبيض: علينا هذا العام أن نغير طريقة احتفالنا بالأعياد

بمناسبة الأعياد، نشر مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض صورة عن اللجنة الوطنية لـ”كورونا” عبر “تويتر”.

وقال: “نجتمع خلال فترة الأعياد للاستمتاع بالجو العائلي والتعبير عن المحبة والامتنان”.

وأضاف: “علينا هذا العام أن نغير طريقة احتفالنا بالأعياد للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وتابع: “كل خيار نتخذه مهم: إلزام بارتداء الكمامة، وتجنب التجمعات، واحتفل بالعيد مع أفراد عائلتك القاتنين معك”.

توازياً، قال الابيض سابقاً: “التطوّر الطبّي الحاصل وأداء المستشفيات سمحا بإعطاء فرص نجاة أكبر للمرضى، ما يعني تواجدهم لأكثر من 5 الى 7 أيّام في العناية، وتالياً إرتفعت نسبياً فترة قضاء المريض في المستشفى.

أضف الى ذلك تفشي وباء كورونا الذي نتج منه حاجة المصابين الى العناية الفائقة، ومنهم من يُصاب بما يعرف بـ Long covid، أي ترافق الإصابة بالوباء عوارض تمتد لأسبوعين الى ثلاثة أسابيع أو أكثر، ما يعني حكماّ إشغال الأسرّة بسرعة أكبر ولفترة أطول”.

وأضاف: “ما يقلقنا حقاً، الى إرتفاع أرقام الوفيات، هو عدد المصابين الذين إحتاجوا العناية الفائقة والذين يصل عددهم الآن الى نحو 390 مريضاً، في حين يوجد في لبنان 450 سريراً للعناية الفائقة”.

وأكد الأبيض أنّ “هذه الأرقام جديدة ولم نكن نشهد مثيلها سابقاً”، أكّد أنّ “الناس لا يجب أن ترتاح الى زيادة عدد الأسرّة، لأنّنا وحتى لو كانت لدينا أسرّة شاغرة، فإحتمال الموت ليس مستبعداً، إذ وكما هو معلوم أنّ نسبة الوفيات هي 1 في المئة أي 17 سيموتون يومياً من أصل 1700 حالة و20 من أصل 2000 مصاب، وهكذا…” مبدياً تخوّفه من التهاون في موسم الأعياد.

الى ذلك، كشفت مصادر وزارة الصحة لـ “الجمهورية”، إنّ “العودة الى الإقفال أمر مستبعد حالياً، لكن أرقام الإصابات قيد الدرس، وفي حال كان هناك أيّ تطوّر في هذا السياق، ستعلن وزارة الصحة عنها نهار الإثنين”.