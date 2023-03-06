الأبيض عن "دولرة" الدواء: من غير المقبول أن تتحوّل الصيدليات إلى مراكز صيرفة

عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض النتائج التي حققها نظام التتبّع MediTrack الذي تطبقه وزارة الصحة العامة على حوالي 56 من أدوية الأمراض السرطانية التي تعطى بالوريد في المستشفيات، وذلك بلوائح وبيانات تفصيلية موثقة أظهرت التحسن الكبير الذي طرأ على تأمين هذه الأدوية للمرضى، بنسبة تراوحت بين ثمانين ومئة في المئة بحسب البيانات، كما أدوية من نوع الحبوب تعطى في الصيدليات تم تأمينها بنسبة تراوحت بين سبعين وثمانين في المئة بحسب البيانات.

وأعلن الأبيض “توسيع التتبّع من خلال إضافة أنواع جديدة من الأدوية والأمراض إلى نظام MediTrack”، مؤكدًا أن “هذه الخطوات تأتي تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة والتي تسعى إلى خدمات صحية تراعي المعايير العالمية للجودة مع تطبيق الرقمنة التي تضمن الشفافية وحسن استخدام الموارد”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأبيض في وزارة الصحة العامة تخلله عرض تقني لنتائج نظام التتبع وفيديوهات تشرح بالتفصيل المسار الواجب على المريض والطبيب المعالج والمستشفى والصيدلية إتباعه للحصول على الأدوية المدعومة المشمولة بنظام التتبع.

كذلك، أعلن وزير الصحة أن “الوزارة ستطلق في الثالث عشر من آذار الجاري العمل بالخط الساخن 1214 لهدفين أساسيين:

الإبلاغ عن أي مخالفة في بيع الدواء في الصيدليات بما لا يلتزم مع السعر الرسمي المحدث يوميا وفق تطبيق MedLeb السهل الاستخدام لمعرفة السعر الحقيقي للدواء، على أن تتخذ الوزارة والتفتيش الصيدلي الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، وصولا إلى الإقفال بالشمع الأحمر.

الاستفسار عن كيفية الحصول على الرقم الصحي الموحد أو التسجيل على نظام أمان.

وردًا على سؤال حول دولرة بيع الدواء، أجاب الأبيض: “إن الصيدليات ستتحول في هذه الحال إلى مراكز صيرفة وهذا غير مقبول لمهنة يجب أن تكون راقية”، وقال: “إن إصدار الوزارة مؤشر يومي لأسعار الدواء شكل حلًا لتغييرات سعر الصرف”.