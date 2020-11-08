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الأبيض: لبنان إلى الإغلاق العام ولا أعذار

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 2:13 مساءً
لبنان الى الاغلاق

لبنان الى الاغلاق

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على أثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، دقّ مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض ناقوس الخطر. وحذّر الأبيض أنه من المتوقع أن يدخل لبنان إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا.

واشار في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” الى ان الدروس المستفادة من البلدان التي نجحت في تجنب الإغلاق الثاني، ومن بعض الاستبطان العميق، مهمة إذا، بعد فترة من الزمن، يجب تجنب الإغلاق الثالث.

وقال الأبيض إن “الإغلاق التام صعب. بل هو أصعب على السكان الذين يعانون من استنزاف عاطفي ومالي. من الواضح أنه من المتوقع حدوث تراجع كبير. سيكون الامتثال قضية رئيسية. زيادة المشاركة المدنية من خلال زيادة الوعي العام والتحفيز أمر لا بد منه.”

وتابع “بعد الإغلاق الأخير، استغرقت المستشفيات وقتًا طويلاً للاستعداد. حاليًا، يُعلن أن القوة العاملة في مجال الرعاية الصحية المنهكة، وعدم كفاية سعة الأسرة، هما السبب الرئيسي للإغلاق. هذه المرة، سيكون لدى المستشفيات وقت أقصر للاستعداد. لا اعذار.”

واشار الى ان بدون الإغلاق، سيزداد الاقتصاد سوءًا مع انتشار الفيروس. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يعيشون جنبًا إلى جنب، وسيقبلون القليل الآن بدلاً من الكثير لاحقًا. الحوافز المالية للشركات والضعفاء هي مفتاح نجاح أو فشل هذا الإغلاق.

واكد الأبيض ان أي إغلاق يميل إلى أن يكون أقل فعالية من السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإرهاق. وقال “في لبنان، تلعب العناصر الأخرى التي تنشر الخلاف دورًا سلبيًا أيضًا. ومع ذلك، فإن المعركة ضد كورونا هي فرصة جيدة لإيجاد أرضية مشتركة وتصميم موحد. إذا لم يكن كذلك، فاشفق على الأمة.

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