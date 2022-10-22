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الأبيض من طرابلس: نتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي ارتفاع عدد إصابات الكوليرا

منذ 33 دقيقة
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

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جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال “فراس الأبيض” في طرابلس، للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والإجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي “الكوليرا” وتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات.

المحطة الأولى كانت في محطة معالجة المياه المبتذلة، ثم مختبر الجامعة اللبنانية، واطلع الأبيض من المسؤولين على الاستعدادات التي اتخذت في المختبر لمواكبة تفشي الوباء واعطاء نتائح الفحوصات بالسرعة المطلوبة.

وأشار الأبيض في مؤتمر صحافي إلى أنه “كان بحث في الاجتماع بالاجراءات المتخذة والتي ستتخذ لمكافحة تفشي الكوليرا ، وتم ايضا وضع خطة تحد من انتشار هذا الوباء والاتفاق على ضرورة فحص المياه من مراكز التعبئة في الصهاريج، ومن أصحاب الآبار الارتوازية ومختلف المدارس الرسمية والخاصة بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي وبدعم من الصليب الاحمر اللبناني الذي سيقوم بجولات على مراكز تعبئة المياه، وذلك بالتعاون مع البلديات المعنية ومراقبي الصحة”، وقال: “زيارتنا اليوم لطرابلس ومناطق الشمال من اجل المتابعة الميدانية لأزمة كوليرا، وكما اعلنت الوزارة بالامس ان عدد الحالات تخطى 50 مصابا و٧ وفيات”.

وقال: “محطتنا الأولى محطة معالجة المياه المبتذلة، إن ازمة الكوليرا ليست محصورة بالشق الصحي بل تتجاوزه الى وضع الشبكات الصحية من تأمين مياه شفة الى وضع شبكات الصرف الصحي، ومن تأمين بيئة سليمة وآمنة من الجراثيم تسمح لنا ان نقوم على الاقل بالوقاية من هذا الوباء. نريد الاستمرارية في عملنا خاصة في شبكة تكرير وتصريف مياه الصرف الصحي، لذلك نحن بحاجة لطاقة كهربائية مستمرة”.

في السياق، ذكر الأبيض أنه “تم وضع خطة عمل واجراءات ستتخذ منها:

– المنصة التي أطلقت منذ عدة أيام لإدارة الكوارث وهي منصة تشاركية تسمح بمشاركة المعلومات.

– أهمية فحص المياه ونشر حملات التوعية في المناطق كافة.

– ستتم متابعة صهاريج المياه من قبل الصليب الأحمر ومراقبة عملهم ونظافتهم وتعقيمهم”.

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