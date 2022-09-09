الأبيض: وزارة الصحة تعمل على إيجاد حلول مُستدامة لأزمة الدّواء

أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال “فراس الأبيض” الى أنّ “الوزارة تعمل على إيجاد حلولٍ مُستدامة لأزمة الدّواء”، مُشدّداً أنّه “على اللبنانيين المُساعدة في تغيير الثّقافة التي اعتادوا عليها منذ زمنٍ طويل”.

كلام الأبيض جاء في حوار نظمته جمعيّة مُتخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت بمقرّها في الصّنائع لمناقشىة “تحدّيات القطاع الصّحيّ في لبنان”.

وقال وزير الصحة: “الدواء الجنريك صارَ متوفّراً في لبنان، وهو لا يدخل السّوق اللبنانيّ إلّا إذا كانَ موافقاً عليه من قبل وزارة الصّحة العامّة، وحاصلٌ على موافقة وكالة الدّواء الأميركيّة أو الأوروبيّة أو منظّمة الصّحة العالميّة. وهو أقلّ كلفة على المواطن من الدّواء الـBrand ويحتوي التركيبة نفسها والفعاليّة نفسها”.

كما دعا إلى “دعم الصّناعة الوطنيّة للدواء، إذ إنّ كثيراً من الشّركات العالميّة تلجأ لصناعة بعض أدويتها في المصانع اللبنانيّة التي أثبتت ملاقاتها لكلّ معايير الجودة”.

وعن أزمة أدوية الأمراض السّرطانيّة، أكّد الأبيض “أنّ هذه الأدوية ستكون متوفّرة قريباً في السّوق اللبنانيّ، وقد اتخذت الوزارة إجراءات سريعة لمنع فقد هذه الأدوية من الأسواق في المُستقبل”.

الى ذلك، كشف أنّ “الوزارة تعمل على خطوات لحماية تسرّب الدّواء إلى خارج لبنان عبر ملفّات وبطاقات مُخصّصة للمرضى، بالإضافة إلى حصرِ وصف الدّواء بالطبيب المُختصّ وليسَ بأيّ طبيب كما هي العادة في لبنان”.

كما لفت الأبيض إلى “أنّ القطاع الصّحيّ يواجه انتكاسةً بسبب السّياسات الخاطئة في إدارة هذا القطاع من الجهات الرّسميّة طيلة العقود الماضية. إذ كانت الميزانيّات مفتوحة والإنفاق يتمّ بلا رقيب، ما أوصلَ القطاع أن يكون أوّل وأكبر المُتضرّرين بفعل الأزمة الماليّة والاقتصاديّة التي تشهدها البلاد”، موضحًا “أنّ ارتفاع فاتورة الاستشفاء في لبنان يرتبطُ بارتفاع سعر صرف الدّولار وارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء، ما يرتّب أعباءً كبيرة على المُستشفيات وبالتّالي على المواطن اللبنانيّ”. كما نبّه إلى أنّ “هذه المسائل ترتبط بقطاع الكهرباء والاقتصاد ولا علاقة لوزارة الصّحّة بهذه المسائل الخارجة عن صلاحيتها وإرادتها”.

هذا وتطرّق الأبيض إلى مسألة السّياحة الاستشفائيّة، مؤكدًا “أنّ الوزارة تعمل على إعادة هذا القطاع إلى سابق عهده، إلّا أنّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد لن تجعل الحلّ سريعاً في يومٍ وليلة”.